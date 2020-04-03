Глава МЭР рассказал об отсрочке платежей за аренду для бизнеса

Решение по отсрочке для бизнеса аренды за федеральное имущество уже принято, аналогичные рекомендации даны регионам и муниципалитетам, а решение по коммерческому сектору будет принято в ближайшее время, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Отсрочка по арендным платежам. Уже принято решение по отсрочке аренды за федеральное имущество. Регионам и муниципалитетам также даны рекомендации, чтобы такие отсрочки для бизнеса были введены. И правительству предоставлено право отрегулировать и ввести механизм отсрочки в том числе по коммерческим отношениям между арендатором и арендодателем, в коммерческом секторе. На сегодняшний момент такие предложения обсуждаются в правительстве, и в ближайшее время решение будет принято», – сообщил Решетников, слова которого приводятся на сайте правительства России.

Заявление прозвучало в ходе брифинга, посвященного ходу реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

По словам министра, бизнес благодаря отсрочке уплаты налогов и сборов для малых и средних предприятий в пострадавших отраслях будет избавлен от расходов на сумму 140 млрд рублей. Кроме того, благодаря программе переноса платежей по кредитам, которая, как ожидается, охватит 10% всего кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства, избавит бизнес от выплаты 115 млрд рублей.

Также бизнес сэкономит почти 300 млрд рублей благодаря инициативе президента Владимира Путина о снижении страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса с 30% до 15%.

В Кремле подчеркивали, что власти будут анализировать эффективность работы первого пакета мер поддержки бизнеса на фоне коронавируса.

В четверг президент Владимир Путин поручил правительству и регионам вместе с ЦБ принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением коронавируса. На совещании с президентом премьер Михаил Мишустин сообщал, что на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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