В Кремле обещали проанализировать эффективность первого пакета мер поддержки бизнеса

Власти будут анализировать эффективность работы первого пакета мер поддержки бизнеса на фоне коронавируса, они только начали реализовываться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Неделю тому назад был озвучен пакет мер по поддержке бизнеса, в течение нескольких дней эта инициатива была формализована, оформлена законодательно и документально. Сейчас появилась возможность использовать де-факто и де-юре этот набор мер. Сначала нужно проанализировать, насколько эффективен тот набор мер, который буквально накануне стал реализовываться. Согласитесь, что это логично», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, почему президент в четверг не затронул в послании тему мер поддержки бизнеса.

Песков также переадресовал в правительство вопрос о том, есть ли понимание о необходимости безвозмездной помощи бизнесу и гражданам, оставшимся без работы.

«Характер вашего вопроса подразумевает его переадресацию в правительство, это первое. Второе – я еще раз повторяю, что ситуация ежечасно мониторится, и рассматриваются различные варианты продолжения мер поддержки в зависимости от того, по какому сценарию ситуация будет развиваться», – заключил он.

По словам Пескова, в Кремле знают о прогнозах развития экономики в стране, даже самых пессимистичных.

«Мы знаем, что разные экономисты озвучивают самые разные сценарии, включая самые пессимистические. Обстановка действительно непростая, она беспрецедентная. Разумеется, правительство мониторит ситуацию не то что ежедневно, а ежечасно. И в зависимости от того, как она будет развиваться, будет уже дальше выстраиваться сценарий мер поддержки», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос о наличии в Кремле плана действий на случай, если предприятия начнут массово закрываться, Песков посоветовал обратиться в правительство.

«Все планы, они, скажем так, формулируются все-таки в штабе, в координационной комиссии», – отметил представитель Кремля.

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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