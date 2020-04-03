Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4,1 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В штабе сообщили, что в России по последним данным зарегистрировано 4 тыс. 149 случаев коронавируса в 78 регионах, передает ТАСС.

В Москве подтверждено 448 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 34 – в Подмосковье.

При этом за сутки выписали 46 человек: Москва – 28 человек, Самарская область – пять человек, Республика Татарстан – четыре человека, Республика Башкортостан – четыре человека, Пермский край – два человека, ХМАО-Югра – два человека, Ульяновская область – один человек. Всего выздоровел 281 пациент.

Также за сутки умерло четыре пациента с коронавирусом: два человека в Республике Коми, один человек в Москве, один в Пермском крае. Всего умерло 34 человека, передает РИА «Новости».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД