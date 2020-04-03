Программа переноса платежей по кредитам избавит бизнес от выплаты 115 млрд рублей

Программа переноса платежей по кредитам, как ожидается, охватит 10% всего кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства и избавит бизнес за этот период от выплаты 115 млрд рублей, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Правительством утверждена программа, согласно которой на полгода могут быть перенесены все без исключения платежи по телу кредита. Сразу надо сказать, что платежи переносятся не с апреля на октябрь, когда надо удвоенную часть выплатить, – они все сдвигаются вправо на полгода», – сообщил Решетников, слова которого приводятся на сайте правительства России.

Заявление прозвучало в ходе брифинга, посвященного ходу реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«При этом существует механизм, по сути, списания процентов, которые по этому кредиту предприниматель должен уплатить. Треть берут на себя банки, треть берет на себя федеральный бюджет и выделяет для этого субсидии, а треть остается за предпринимателем, но он может принять решение – платить эти процентные платежи равными частями либо присоединить их к телу долга и, по сути, полгода вообще ничего не платить», – объяснил министр.

«Мы рассчитываем, что эта программа охватит 10% всего кредитного портфеля МСП и избавит бизнес за этот период от выплаты, по нашей оценке на сегодняшний момент, 115 млрд рублей», – сказал он.

Кроме того, правительство максимально снизило и убрало требования, которые выдвигались к бизнесу в рамках программ по рефинансированию. «И одновременно максимально расширили направления и с точки зрения новых видов деятельности, которые подпадают под рефинансирование, и с точки зрения вообще расширения программы рефинансирования. Мы рассчитываем, что это позволит бизнесу там, где не действует программа сдвижки выплаты кредита, в отраслях, которые уже задеты кризисом, но не так, может быть, пока серьезно ощутили его влияние, тоже реструктурировать кредиты», – сказал он.

«Очень важный момент. У нас в гарантийных кредитных региональных фондах сосредоточено более 53 млрд рублей. То есть мы из года в год, выделяя субсидии регионам, накопили там такие деньги. При этом поручительств выдано чуть более 90 млрд рублей. Мы считаем, что более активно регионы должны использовать потенциал как раз региональных гарантийных организаций и микрофинансовых организаций, для того чтобы максимально выдавать поручительства бизнесу, потому что у бизнеса проблемы не только с рефинансированием кредитов, бизнес сталкивается с ограничением, у него просто нет залогов. И в этом плане региональные гарантии – это выход», – отметил министр.

Решетников сообщил также, что бизнес благодаря отсрочке уплаты налогов и сборов для малых и средних предприятий в пострадавших отраслях будет избавлен от расходов на сумму 140 млрд рублей.

В Кремле подчеркивали, что власти будут анализировать эффективность работы первого пакета мер поддержки бизнеса на фоне коронавируса.

В четверг президент Владимир Путин поручил правительству и регионам вместе с ЦБ принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением коронавируса. На совещании с президентом премьер Михаил Мишустин сообщал, что на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей.

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