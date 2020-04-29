Эксперт назвал город в России, который последним выйдет из режима самоизоляции

Очевидно, что последним субъектом Федерации, который вернется к обычной жизни после режима самоизоляции, будет Москва. Такое мнение высказал политолог Глеб Кузнецов, выступая на онлайн-конференции «От самоизоляции к нормальной жизни».

«Вывод о том, что последней «откроют» столицу, соответствует мировой практике. Ключевым фактором, помимо количества вирус-положительных случаев и заполненности медучреждений, является плотность населения», – отметил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов во время прошедшего в среду круглого стола.

Онлайн-конференция, организованная ЭИСИ, была посвящена обсуждению вариантов поэтапного возвращения к обычной жизни российских экономики и общества по завершении режима самоизоляции. Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая. При этом Путин подчеркнул, что распространение COVID-19 в России удалось затормозить.

На ваш взгляд Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса? Надо отменить полностью

Можно ослаблять постепенно

Оставить все как есть

Надо ужесточить меры



Ряд стран, в том числе те, что прошли кризисный период с большими трудностями, чем Россия, объявили о начале постепенного снятия ограничений, отметил Кузнецов. В частности, напомнил эксперт, премьер Испании Педро Санчес накануне допустил, что карантинные меры могут быть сняты до конца июня. О поэтапном ослаблении запретов сообщил и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Но важно то, что Франция предполагает постепенное открытие с «шагом» в две недели – это стандартное решение, связанное с инкубационным периодом, – заметил Кузнецов. – В Испании все автономные сообщества разделены на две группы: менее населенные, где ограничительные меры снимут раньше, и густонаселенные, например, Каталония и центральные районы, включая Мадрид. Там ограничения сохраняются. В Германии каждая федеральная земля сама решает, что и в какой очередности им открывать. Уверен, что по этому пути пойдет и наша страна».

«Сейчас очень важен здравый смысл, соблюдение золотой середины между строгими ограничениями и открытием. Важна постепенность и готовность «откатить назад», если мы увидим, что инфекция стала снова распространяться на густонаселенной городской территории», – добавил эксперт.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что все больше стран Европы заявляют о постепенном ослаблении карантинных мер для своих граждан, и предполагала – каким будет выход России из самоизоляции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД