ВВП России в первом квартале вырос на 1,8% в годовом выражении

В первом квартале 2020 года ВВП России вырос на 1,8% в годовом выражении, сообщает МЭР.

МЭР традиционно публикует обзор «Картина деловой активности» после того, как Росстат опубликует свой оперативный доклад. Минэкономразвития еще не сообщило показатели за апрель, но обновило информацию за первые три месяца 2020 года.

В марте МЭР сообщало, что в январе и феврале ВВП рос на 1,7% и 2,9% соответственно. Рост за два месяца – 2,3%, передает РИА «Новости».

Напомним, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что спад российского ВВП в 2020 году может достичь 7-8%. Руководитель Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что российская экономика теряет порядка 100 млрд рублей в день из-за ограничений по коронавирусу.