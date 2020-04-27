Продукты из магазина посоветовали дезинфицировать

Продукты из магазина следует дезинфицировать дома с мылом, а овощи и фрукты мыть проточной водой, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров.

Эксперты считают, то коронавирус может сохранять жизнеспособность от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от поверхности, напомнил врач, слова которого приводит РИА «Новости».

«Так, согласно данным американских ученых, вирус может оставаться на картоне до 24 часов, на пластике, нержавеющей стали до трех-четырех дней», – сказал Архаров на онлайн-брифинге на тему: «Мифы и правда о коронавирусе».

Он также посоветовал протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем с дезинфицирующим раствором пакеты из магазина. Овощи и фрукты Архаров посоветовал тщательно мыть проточной водой.

«Самое главное – достаточно хорошо вымыть руки с мылом. Потому что кожа это очень эффективный барьер для вирусов, в том числе и для коронавируса, поэтому через здоровую кожу вирус, как правило, не попадает в наш организм, а только через слизистые. Поэтому советуют и не трогать лицо руками, чтобы вирус не попал на слизистые», – отметил он.

Ранее россиянам объяснили правила использования перчаток против вирусов.

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