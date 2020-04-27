Режиссер: Благодаря президенту в Иваново появится арт-объект столичного уровня

«Надеюсь, наш проект будет напоминать московские Artplay и «Винзавод». Городу Иваново необходимо такое место», – сказала газете ВЗГЛЯД режиссер Дарья Тюрикова, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина создать на базе Большой ивановской мануфактуры культурное и образовательное пространство.

«Сейчас этот проект на стадии разработки и уточнения, над ним трудятся дизайнеры и архитекторы, – сказала режиссер, сценарист, основатель киностудии «Наследники» Дарья Тюрикова. – Это будет стильное пространство, комфортная городская среда. В Иваново ничего подобного сегодня нет. Как работник киноиндустрии могу сказать, что нашему городу не хватает мест, где можно было бы в гармонии и уюте выпить кофе и пообщаться с творческими людьми».

«Надеюсь, авторы проекта уделят внимание оформлению интерьера, атмосфере, музыке. Благодаря таки местам, если их будет в городе побольше, мы, ивановцы, воспрянем духом, начнем мыслить современнее, смелее и перспективнее», – предположила режиссер.

«В такой атмосфере все идеи легче реализуются. И Большая ивановская мануфактура – идеальное место для реализации этого проекта. Здание видно со многих точек города, там большая территория, высокие потолки, панорамные окна. Это будет умопомрачительное место, если его правильно отреставрировать», – заключила Тюрикова.

Как сообщалось ранее, в понедельник президент России Владимир Путин утвердил сроки исполнения поручений по итогам встречи с представителями общественности Ивановской области, состоявшейся шестого марта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил подготовить при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предложения по созданию на базе Большой ивановской мануфактуры культурного и образовательного пространства. Поручение необходимо исполнить до 1 октября.