В США появились километровые очереди голодных

Из-за пандемии коронавируса многие американцы лишились работы, из-за чего нагрузка на благотворительные организации, занимающиеся поставкой еды нуждающимся, выросла на 70%, сообщает Business Insider.

По сведениям издания, с этой проблемой столкнулись около 95% всех продовольственных банков в некоммерческой сети Feeding America. Многие из них опасаются, что если режим изоляции из-за коронавируса продолжится, то им просто не хватит средств для всех нуждающихся, передает РИА «Новости».

По словам руководителя продовольственного банка в Сан-Антонио Эрика Купера, он никогда не видел таких огромных километровых очередей за продуктами - на прошлой неделе 10 тыс. человек обратились за едой.

«Конца кризиса не предвидится, так же, как и конца этих очередей из автомобилей», – считает Купер.

По его словам, раньше продовольственный банк в Сан-Антонио обслуживал около 60 тыс. человек в неделю, теперь это число увеличилось до 120 тыс. человек.

«Я понимаю, что, прежде чем начать уменьшаться, очереди сначала станут длиннее. И мы должны быть готовы накормить их. И самая большая проблема заключается в том, хватит ли нам еды», – подчеркнул он, добавив, что в такой ситуации просто «надеется на чудо».

В Feeding America считают, что вскоре нехватку продовольствия начнут испытывать еще 17,1 млн американцев.

Вице-президент и главный операционный директор благотворительной сети Кэти Фитцджеральд отметила, что пандемия создала «идеальный шторм» – поистине беспрецедентную ситуацию, которой не было за все 50 лет работы.

Кроме того, продовольственные организации страдают от нехватки рабочих рук и волонтеров, которые боятся подхватить инфекцию, а также от недостатка медицинских масок и перчаток.

Согласно последней информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 870 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли свыше 49 тыс. человек, в том числе более 2,1 тыс. американцев скончались за последние сутки. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек.

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