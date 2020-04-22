От коронавируса в мире вылечились более 700 тыс. человек

Свыше 700 тыс. человек в мире вылечились от коронавируса, более 180 тыс. умерли, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 2 603 147, вылечились 701 426 человек. Число летальных исходов составляет 180 784, передает РИА «Новости».

Напомним, в России за прошедшие сутки подтвердили 5236 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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