Проверку спецпропусков в Москве поручат автоматике

Проверки пропусков на транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные карты «Тройка», «Стрелка» или соцкарту, сообщает столичный департамент транспорта.

«По поручению Мэра Москвы для того, чтобы избежать нарушения социальной дистанции при пользовании городским транспортом, чтобы исключить личный фактор, а также – для усиления контроля за наличие пропусков – мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим – через «Тройку» (которых выдано уже 35 млн), «Стрелку» или социальную карту», – говорится в сообщении дептранса в Telegram.

Отмечается, что система будет вводиться поэтапно. Уже сейчас, сообщили в департаменте, проверки на всех видах городского транспорта проводит не полиция, а контролеры ГКУ «Организатор перевозок».

«Проверки – выборочные, но они будут. К тем же, кто нарушает карантин, будут применяться самые строгие меры воздействия сотрудниками полиции. Завтра мы выложим подробную инструкцию, как действовать», – отмечает департамент.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться.

Напомним, в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Полицейские начали проверять пропуска на всех станциях метро, однако из-за этого на входах появилось большое скопление людей. Собянин потребовал исключить образование очередей в метро из-за проверок.