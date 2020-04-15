Собянин потребовал исключить образование очередей в метро из-за проверок

Скопление людей в московском метро из-за проверок пропусков является очень критичным на фоне распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично», – написал мэр во «ВКонтакте».

По словам Собянина, он разговаривал с начальником ГУВД и попросил организовать работу метро так, чтобы проверки не приводили к образованию очередей.

При этом мэр столицы уточнил, что в настоящее время очереди в московском метро уже устранены, работа подземки нормализована.

«Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», – добавил он.

Ранее сообщалось, что полицейские проверяют пропуска у пассажиров на всех станциях московского метро, из-за чего на входах наблюдается большое скопление людей.

Напомним, со среды в столичном регионе вводится система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Такие меры приняты в целях контроля соблюдения режима самоизоляции.

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