В Москве и Подмосковье введен запрет на поездки без пропусков

В Московском регионе со среды вводится система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Такие меры приняты в целях контроля соблюдения режима самоизоляции.

На первом этапе пропускная система будет действовать только при поездках – передвигаться пешком по-прежнему можно будет без пропуска. При этом важно соблюдать установленные ограничения и правила, передает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин называл введение пропусков вынужденной мерой, на которую власти пошли, чтобы сохранить жизнь и здоровье москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни.

Есть три категории пропусков: рабочие, для посещения больниц и поликлиник и для поездок в личных целях (к примеру, на дачу, в гипермаркет, на вокзал). Первые полагаются тем, чьи профессиональные обязанности не позволяют работать удаленно, а также курьерам. Они действуют до 30 апреля. Вторые выдаются только на день, но в течение одной недели их можно оформлять неограниченное число раз. Третьи действуют в течение одного дня и получить их можно будет не чаще двух раз в неделю.

Оформление пропусков для жителей Москвы ведется через официальный сайт столичного правительства mos.ru. Кроме того, оформить пропуск можно также через СМС на номер 7377 или через оператора по телефону 8-495-777-77-77. В этих случаях 12-значный код или придет в ответном СМС, или будет продиктован.

Все пропуска выдаются бесплатно. Мэрия просит не вестись на уловки мошенников, предлагающих их оформление или приобретение за деньги.

На ваш взгляд Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции? Могу вообще не выходить из дома

1-2 раза в неделю

3-4 раза в неделю

Ежедневно



В Подмосковье пропуска оформляются через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также портал Госуслуг. Короткий номер 0250 временно использоваться для этих целей не будет.

Согласно указу Собянина, поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного образца, а также журналисты. Аналогичные правила действуют и в Подмосковье.

Кроме того, цифровые пропуска не требуются детям в возрасте до 14 лет. Но если в машине военного, судьи или журналиста находятся вместе с ним и другие пассажиры, у каждого из них обязательно должен быть пропуск.

Электронный пропуск как в Москве, так и в области представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые четыре знака спецкода означают дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.

В правоохранительных органах сообщали, что сотрудники полиции смогут проверять пропуска при помощи специального мобильного приложения. Проверка у всех водителей и их пассажиров будет осуществляться на всех въездах в столицу, а также при въезде и выезде из муниципалитетов Подмосковья.

При отсутствии пропуска в отношении нарушителя составят протокол по статье 3.1.18 КоАП Москвы («Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы»), санкции которой предусматривают штраф 4 тыс. рублей, а если нарушитель передвигался на автомобиле – 5 тыс. рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как пропускная система позволяет российским городам бороться с COVID-19.

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