Отдельный кодекс на время эпидемий могут создать в России

Министр юстиции Константин Чуйченко не исключил возможности разработки в России отдельного кодекса противоэпидемических норм и требований. Об этом он заявил, выступая на совещании министров юстиции на открывшемся в Петербурге международном юридическом онлайн-форуме.

«В ближайшее время неумолимо встанет вопрос о необходимости кодификации введенных норм, их свода в единую систему, возможно, даже в единый законодательный акт с общей и особенной частями, с четкими определениями терминов, исчерпывающим описанием разных правовых режимов: повышенная готовность, угрожающая ситуация, карантин, чрезвычайная ситуация и так далее», – передает ТАСС слова Чуйченко.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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