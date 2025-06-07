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    7 июня 2025, 00:27 • Новости дня

    FT заявила о панике инвесторов и угрозе «чисток» из-за ссоры Маска и Трампа

    FT заявила о панике инвесторов и угрозе «чисток» из-за ссоры Маска и Трампа
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за конфликта предпринимателя Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом инвесторы «сходят с ума», а сторонникам миллиардера на государственных постах может грозить «чистка», пишет газета Financial Times.

    Как пишет Financial Times, Маск прекратил общение с инвесторами Кремниевой долины. «Илон не принимает ничьи звонки. Даже тех, кто вложил миллиарды в его компании... Долина сходит с ума», – приводит РИА «Новости» слова инвестора и крупного спонсора Республиканской партии США.

    Издание также отмечает, что на фоне конфликта союзники предпринимателя, находящиеся на государственных постах, могут столкнуться с «чистками». В качестве примера упоминается Джаред Айзекман, который ранее был претендентом на пост главы НАСА. По мнению Financial Times, это «стало лишь началом ожидаемой «чистки».

    В зоне риска, по мнению издания, оказались ответственный за криптовалюты и искусственный интеллект в правительстве Дэвид Сакс, советник по политике Шрирам Кришнан и бывший банкир Маска в Morgan Stanley, а ныне чиновник министерства торговли Майкл Граймс.

    В свою очередь, сам Айзекман призвал Маска и Трампа к примирению, заявив: «Любая роль, которую сыграла моя номинация в этом фейерверке, является незначительной и неважной по сравнению с тем, что поставлено на карту».

    Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что конфликт может нарушить планы принадлежащего бизнесмену стартапа в сфере искусственного интеллекта xAI привлечь 5 млрд долларов за счет размещения долговых бумаг, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Маск вступили в интернет-перепалку по поводу инициативы о налоговых послаблениях. Трамп предложил One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»), который, по его замыслу, послужит для для увеличения зарплат граждан и поддержки производства в США. Маск назвал законопроект «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством».

    Белый дом отозвал кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате. Трамп подтвердил уход Маска с из американской системы власти.

    6 июня 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц в ходе переговоров с Дональдом Трампом пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО. С этим политик справился наполовину: президент США ему не подыгрывал, но и не ругал. А канцлер ФРГ между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Берлина и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон ставил перед собой цель понравиться Дональду Трампу, обласкать его, склонить на сторону руководства ЕС в вопросе украинского кризиса. Поэтому он не провоцировал собеседника на встрече, а лишь кивал головой, благодарил США за спасение Германии от нацизма», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Канцлер ФРГ также пытался «подготовить благоприятную почву для саммита НАТО, где Запад должен теоретически сплотить ряды против России». По мнению эксперта, с этим политик справился наполовину. «Трамп ему не подыгрывал, но и не ругал, не ставил на место. А Мерц между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Германии и США», – уточнил спикер.

    Слова американского президента про Нормандию не обидят Берлин. «Немцы принимают любую оплеуху от американцев и израильтян в том, что касается гитлеровского прошлого», – пояснил Рар. Он указал и на затронутый канцлером ФРГ и президентом США вопрос «Северных потоков». «Если раньше в Вашингтоне говорили, что газопровод – ошибка, и его надо остановить, а Германия защищала проект, то теперь они поменялись местами», – детализировал политолог.

    В четверг Фридрих Мерц совершил свой первый после назначения на пост канцлера ФРГ визит в США, где провел переговоры с Дональдом Трампом. По оценкам The New York Times, встреча в Овальном кабинете прошла для немецкого политика лучше, чем ожидали его советники.

    Как отмечает издание, «не было никаких срывов, которые характерны для некоторых других встреч президента Соединенных Штатов с иностранными лидерами». Трамп и Мерц обменивались комплиментами, указывает NYT. Подобная атмосфера установилась, вероятно, потому, что последний говорил относительно немного.

    Во время встречи канцлер ФРГ подарил главе Белого дома свидетельство о рождении его деда в золотой рамке. Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. В возрасте 16 лет переехал в США. Сам Мерц на своей странице в соцсети пояснил, что документ с переводом на английский язык оформили в МИД Германии.

    Немецкий политик заявил американскому лидеру, что приехал, чтобы найти «выход и инструменты» для окончания конфликта на Украине. «Завтра, 6 июня – годовщина D-Day (высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году)», – напомнил Мерц. «Это был не самый приятный день для вас?» – спросил Трамп своего собеседника в присутствии журналистов, вызвав заметную неловкость.

    Канцлер Германии быстро среагировал на реплику, подчеркнув позитивное значение даты: «На самом деле этот день стал днем освобождения моей страны от нацистской диктатуры». По его мнению, Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине. Он также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения боевых действий.

    Мерц заявил, что Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Канцлер назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины». Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Глава Белого дома отметил, что американскому генералу Дугласу Макартуру, который командовал войсками союзников на Тихом океане во время Второй мировой войны, не понравилось бы, что Германия сейчас наращивает траты на вооружения.

    Он уточнил: Макартур говорил, «что никогда не позволит Германии перевооружиться». Теперь же, по мнению Трампа, это «хорошо». «Но, знаешь, настанет момент, когда я скажу: «Пожалуйста, не вооружайся больше, если не хочешь», – добавил президент США.

    Стороны также затронули вопрос «Северных потоков». Трамп заявил, что это он «прикончил» газопровод. Он также признался, что в первую каденцию не раз убеждал на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от закупок российского газа. Политик говорил ей, что США выделяют значительные средства на обеспечение безопасности Европы, в то время как Германия ежемесячно перечисляет миллиарды долларов Москве за энергоносители.

    Мерц в свою очередь заявил о неверности решения прошлого руководства страны по строительству газопровода между Россией и Германией. Он подчеркнул, что считает реализацию данного проекта неправильным шагом.

    Прошедшие переговоры прокомментировал Дмитрий Медведев. «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал зампред Совбеза России.

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    6 июня 2025, 02:16 • Новости дня
    Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца
    Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме оказался «в одной лодке» с главой киевского режима Владимиром Зеленским, когда американский лидер намекнул на его нацистские наклонности, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал Медведев в соцсети X.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    До этого Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка Taurus не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    6 июня 2025, 18:00 • Видео
    Маск против Трампа. Чья возьмет?

    Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

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    6 июня 2025, 11:30 • Новости дня
    Американист: Маск сделал ставку на президентство Вэнса

    Американист Дудаков: Трамп и Маск быстро уладят конфликт

    Американист: Маск сделал ставку на президентство Вэнса
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ссора с Дональдом Трампом навредила Илону Маску: акции компании Tesla упали. Поэтому предприниматель начал несколько «сдавать назад». Сторонам удастся купировать нынешний конфликт, но ситуация этим не ограничится, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку.

    «Между Дональдом Трампом и Илоном Маском впервые возник настолько серьезный конфликт. Особенно отличился в ходе ссоры последний: он сначала в сердцах обвинил бывшего начальника в том, что тот связан с «делом Эпштейна», а затем и вовсе поддержал идею об импичменте», – напомнил американист Малек Дудаков. Впрочем, по его оценкам, до отстранения Трампа от должности президента дело все же не дойдет.

    Риторику предпринимателя он объясняет недовольством. «Маск обижен тем, что все его инициативы и реформы не были включены в «Один большой прекрасный билль», который сейчас утверждается Конгрессом. В последний момент он, видимо, пытался повлиять на законотворческий процесс, но безрезультатно», – уточнил собеседник.

    Между тем своей критикой бизнесмен спровоцировал Трампа. «Посмотрим, как долго продлится этот конфликт. Примечательно, что уже сейчас Маск начал «сдавать назад», а сотрудники Белого дома предлагают провести переговоры между миллиардером и президентом США. Я допускаю, что ситуацию удастся довольно скоро разрешить», – полагает Дудаков.

    К тому же продолжение ссоры вредит бизнесмену. «Маск несет определенные потери. Акции компании Tesla довольно сильно упали на фоне его перепалки с Трампом», – напомнил политолог. По его мнению, предприниматель попытается представить себя более последовательным сторонником доктрины MAGA (Make America Great Again – сделаем Америку снова великой), чем сам президент.

    «В дальнейшем Маск будет чаще критиковать главу Белого дома, тем более что он теперь не работает в его администрации», – прогнозирует собеседник. Эксперт также указал на тесную связь бизнесмена с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. «Не исключено, что миллиардер сосредоточится на продвижении следующей идеи: при Трампе не удалось добиться перестройки американской системы, поэтому ставку на выборах в 2028 году нужно делать на Вэнса», – заключил Дудаков.

    В четверг Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку. Спор начался с комментария президента США журналистам в Белом доме, а затем перешел в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и Truth Social. Поводом для ссоры стал One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль») о налоговых послаблениях.

    Ранее Макс назвал законопроект «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Миллиардер считает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял.

    «Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», – прокомментировал выпад Маска Трамп. Это заявление американский лидер сделал во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

    После этого обмен взаимными нападками продолжился в соцсетях. Американский предприниматель написал в X, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Тот в Truth Social назвал Маска сумасшедшим. Президент США также предложил прекратить государственные субсидии и контракты с бизнесменом, чтобы сэкономить бюджет.

    В ответ Маск «сбросил самую большую бомбу» на бывшего начальника. Он заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, поэтому они так и не были опубликованы. Последний был обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции.

    Трамп парировал, что Маск должен был выступить против него много месяцев назад. Он снова подчеркнул преимущества своего налогово-бюджетного законопроекта и отметил, что исправляет «беспорядок, который не создавал».

    Предприниматель сообщил, что в свете заявлений об аннулировании с ним госконтрактов он начинает немедленный вывод своих космических кораблей Dragon из эксплуатации. Через несколько часов он, правда, передумал это делать.

    Маск сделал репост сообщения, в котором один из пользователей X пишет, что в скандале «Трамп против Маска» ставит на Маска. Также там говорится, что Трампу нужно объявить импичмент, а заменить его должен вице-президент Джей Ди Вэнс. «Да!», – поддержал бизнесмен сообщение. Он также допустил, что тарифы Трампа вызовут рецессию уже во второй половине этого года.

    В конфликт вмешался экс-советник Трампа Стив Бэннон, который в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Илона Маска. Он призвал выдворить предпринимателя из США. «Они должны инициировать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он является нелегальным иностранцем», – сказал Бэннон.

    После перепалки Трампа и Маска акции Tesla упали на 14%. По оценкам Bloomberg, состояние Маска за один день сократилось на 34 млрд долларов из-за обвала котировок производителя электрокаров. Ущерб может значительно возрасти, если американский президент прекратит государственные контракты бизнесмена, лишив компании Tesla и SpaceX части доходов.

    «В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 млрд долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня (акции) Tesla рухнули на 14%. 150 млрд долларов исчезли. 30 млрд долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность. Завтра?» – прокомментировал ситуацию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Между тем советники Трампа запланировали телефонный разговор с Маском на пятницу, чтобы «заключить мир», сообщает Politico. В другом материале газета отмечает, что демократы задумались о налаживании отношений с миллиардером. «Я верю в искупление, и он говорит правду о законопроекте», – сказал конгрессмен Ричи Торрес. Как отмечает Politico, демократы многое бы выиграли, даже не переманив Маска на свою сторону, а добившись его нейтралитета.

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    6 июня 2025, 14:28 • Новости дня
    Дробницкий назвал ссору Маска и Трампа внутрипартийным спектаклем

    Американист Дробницкий: Маск хочет растормошить Трампа начать посадки

    Дробницкий назвал ссору Маска и Трампа внутрипартийным спектаклем
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сейчас в Штатах решается вопрос жизни и смерти MAGA-движения. Единственное логичное объяснение происходящего между Маском и Трампом – желание растормошить президента США, чтобы он начал посадки. Причем, речь не о Байденах. Начинать главе Белого дома стоит со своих, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Отличительной чертой политической культуры США является вынос всех проблем в публичное пространство. Да, были попытки разрешить вопросы в тишине кабинетов, и только после этого сообщить общественности, но, как правило, для политиков это заканчивалось печально. Яркий тому пример – Ричард Никсон», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Также стоит сделать поправку на нравы сегодняшнего века: пользователи – включая президента Соединенных Штатов и его бывшего подчиненного, одного из самых известных людей на Земле – несут в социальных сетях что угодно», – добавил он. Впрочем, по его мнению, нынешняя публичная перепалка Дональда Трампа и Илона Маска наталкивает на вопрос – почему это выплеснулось наружу только сейчас.

    «Проблемы стали очевидны еще месяца полтора-два назад. Враги, что называется, обкладывают нынешнюю администрацию, а Трамп ничего не делает. Существенная часть MAGA-базы (Make America Great Again – сделаем Америку снова великой) – и речь не только о Маске, но также «ядерный» электорат и элитные группировки – недовольна такой нерешительностью лидера», – пояснил эксперт.

    По мнению Дробницкого, повод к началу ссоры был несущественным, обвинения сторон – будто Маск «сошел с ума», а Трамп фигурирует в документах по делу Джеффри Эпштейна – «ерунда», а озвученные сторонами угрозы – вряд ли серьезны. «На деле вся ситуация – это начало большой внутрипартийной дискуссии MAGA-лагеря», – подчеркнул политолог.

    При этом он указал, что возникает ряд теорий. Одна из них: будто конфликт – спектакль, Трамп и Маск вскоре публично помирятся, и кто-то, купивший просевшие акции бизнесмена, заработает. «В американской политике крутятся большие средства, но сейчас в Штатах решается гораздо более серьезные вещи. На кону – вопрос жизни и смерти MAGA-движения», – парировал американист.

    Собеседник полагает, что более вероятной выглядит другая версия: предприниматель и его сторонники намеренно разыграли такой спектакль с тем, чтобы вывести внутрипартийную дискуссию в нужное русло. «Здесь как в бессмертной советской классике: либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору. Дела у Трампа идут неважно. Он либо начнет предпринимать меры, либо его в политическом смысле расстреляют. То есть, Маск фактически кричит: «Шеф, все пропало!», – отметил Дробницкий.

    «Поэтому единственное логичное объяснение происходящего – желание Маска растормошить Трампа, чтобы он начал посадки. Причем, речь не о Байденах. Начинать главе Белого дома стоит со своих, а именно Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который, среди прочего, нарушил «закон Логана», – заключил эксперт.

    В четверг Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку. Спор начался с комментария президента США журналистам в Белом доме, а затем перешел в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и Truth Social. Поводом для ссоры стал One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль») о налоговых послаблениях.

    Ранее Макс назвал законопроект «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Миллиардер считает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял.

    «Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», – прокомментировал выпад Маска Трамп. Это заявление американский лидер сделал во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

    После этого обмен взаимными нападками продолжился в соцсетях. Американский предприниматель написал в X, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Тот в Truth Social назвал Маска сумасшедшим. Президент США также предложил прекратить государственные субсидии и контракты с бизнесменом, чтобы сэкономить бюджет.

    В ответ Маск «сбросил самую большую бомбу» на бывшего начальника. Он заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, поэтому они так и не были опубликованы. Последний был обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции.

    Трамп парировал, что Маск должен был выступить против него много месяцев назад. Он снова подчеркнул преимущества своего налогово-бюджетного законопроекта и отметил, что исправляет «беспорядок, который не создавал».

    Предприниматель сообщил, что в свете заявлений об аннулировании с ним госконтрактов он начинает немедленный вывод своих космических кораблей Dragon из эксплуатации. Через несколько часов он, правда, передумал это делать.

    Маск сделал репост сообщения, в котором один из пользователей X пишет, что в скандале «Трамп против Маска» ставит на последнего. Также там говорится, что Трампу нужно объявить импичмент, и заменить его должен вице-президент Джей Ди Вэнс. «Да!», – поддержал бизнесмен сообщение. Он также допустил, что тарифы Трампа вызовут рецессию уже во второй половине этого года.

    Американский лидер объяснил поведение бывшего своего сотрудника тем, что тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой Трамп отобрал у него лицензию на электромобили. «Он просто сошел с ума!», – написал глава Белого дома.

    В конфликт вмешался экс-советник Трампа Стив Бэннон, который в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Илона Маска. Он призвал выдворить предпринимателя из США. «Они должны инициировать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он является нелегальным иностранцем», – сказал Бэннон.

    После перепалки Трампа и Маска акции Tesla упали на 14%. По оценкам Bloomberg, состояние Маска за один день сократилось на 34 млрд долларов из-за обвала котировок производителя электрокаров. Ущерб может значительно возрасти, если американский президент прекратит государственные контракты бизнесмена, лишив компании Tesla и SpaceX части доходов.

    «В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 млрд долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня (акции) Tesla рухнули на 14%. 150 млрд долларов исчезли. 30 млрд долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность. Завтра?», – прокомментировал ситуацию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Между тем советники Трампа запланировали телефонный разговор с Маском на пятницу, чтобы «заключить мир», сообщает Politico. В другом материале газета отмечает, что демократы задумались о налаживании отношений с миллиардером. «Я верю в искупление, и он говорит правду о законопроекте», – сказал конгрессмен Ричи Торрес. Как отмечает Politico, демократы многое бы выиграли, даже не переманив Маска на свою сторону, а добившись его нейтралитета.

    По информации NBC, предприниматель после перепалки с Трампом передумал перечислять 100 млн долларов на избирательные кампании республиканцев. Как отмечает телеканал, республиканцам следует опасаться, что деньги Маска будут использованы против них, если они поддержат спорный законопроект.

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    6 июня 2025, 01:32 • Новости дня
    Маск поддержал призыв к импичменту Трампа
    Маск поддержал призыв к импичменту Трампа
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предприниматель Илон Маск в продолжение противостояния с американским президентом Дональдом Трампом в соцсетях сделал репост с призывом к импичменту главе Белого дома и одобрительно прокомментировал его.

    Маск разместил на своей странице в соцсети Х комментарий малазийского журналиста и писателя Айана Майлса Чона, который предложил объявить импичмент президенту США и заменить его на вице-президента Джей Ди Вэнса.

    «Да», – написал Маск в качестве комментария к репосту.

    При этом Чон добавил на своей странице, что Маск разоблачил Трампа и теперь против предпринимателя появится масса материалов.

    «Теперь, когда Илон его разоблачил, из лагеря влиятельных лиц Трампа будет исходить множество анти-Илоновских материалов. Они разоблачат себя», – сказано в посте.

    Напомним, что несколько дней назад Трамп называл себя другом Маска, хотя и был несколько разочарован некоторыми моментами.

    Затем Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла») и не допустить подписания  законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

    Трамп после таких реплик выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском. Он также предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

    Тогда Маск заявил, что дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют потому, что в нем фигурирует Дональд Трамп.

    Кроме того, SpaceX, по уверению Маска, приступает к выводу из эксплуатации  корабля Dragon после заявлений Трампа об отмене субсидий.

    При этом Трамп в Truth Social объяснил, что происходит с Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой президент США отобрал у него лицензию на электромобили.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стивен Бэннон, бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США, заявил, что рекомендует президенту страны начать несколько расследований в отношении самого богатого человека в мире.

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    6 июня 2025, 03:03 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев объяснил, что движет Маском в конфликте с Трампом

    Дмитриев назвал убеждение движущей силой Маска в конфликте с Трампом

    Глава РФПИ Дмитриев объяснил, что движет Маском в конфликте с Трампом
    @ Brandon Bell/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Перепалка Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом в соцсетях обрушили акции Tesla почти на 9%, но Маск годом ранее поставил больше на кандидата от республиканцев и теперь им движет абсолютная уверенность в правоте, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 млрд долларов на то, чтобы поддержать Трампа и помочь спасти США. Сегодня Tesla рухнула на 14%. Сто пятьдесят миллиардов долларов пропали. Из чистого капитала Маска вычеркнуто 30 млрд долларов. Страховки нет. Без страха. Просто убеждение», – написал глава РФПИ в соцсети Х.

    Напомним, в четверг Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла»), чтобы не допустить подписания  законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

    Трамп на это выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском. Он также предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

    Тогда Маск заявил, что SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon и раскрыл, почему дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не обнародовано – все потому, что в нем фигурирует Трамп, а позже выложил видео о визите Эпштейна на вечеринку Трампа.

    При этом Трамп в Truth Social объяснил, что происходит с Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой президент США отобрал у него лицензию на электромобили.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стивен Бэннон, бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США, заявил, что рекомендует президенту страны начать несколько расследований в отношении самого богатого человека в мире.

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    6 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Администрация Трампа пытается измененить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами.

    Администрация США пытается убедить сенатора Линдси Грэма ослабить его законопроект о санкциях против России, пишет RT на русском со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

    Согласно материалу, Белый дом предпочел бы наладить отношения с Москвой, а не применять строгие ограничения. В качестве одной из мер ослабления предлагается заменить в тексте слова, чтобы санкции стали не обязательными, а рекомендательными.

    В публикации говорится, что инициативу Грэма уже поддержали более 80 сенаторов. Однако в администрации опасаются, что новый законопроект может осложнить попытки нормализовать диалог с Россией.

    Ранее Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не стал отвечать на вопрос о возможности ужесточения санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил благодарность США за посредничество по вопросу Украины. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонные переговоры. Президент США выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

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    6 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Запад обвинил Германию в угрозе мировой войны

    Tекст: Евгения Караваева

    Планы Берлина по передаче Украине ракет Taurus вызвали резкую критику на Западе из-за риска эскалации конфликта с Россией.

    Немецкая поддержка Украины может быть воспринята как прямое участие в конфликте с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на французского обозревателя Патриса Браво.

    По словам Браво, «поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. Это может спровоцировать новую мировую войну».

    Он также отметил, что в случае поставок вооружения Москва будет руководствоваться принципом самообороны и действовать в соответствии с Уставом ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом оказался «в одной лодке» с Владимиром Зеленским, когда президент США намекнул на нацистские наклонности Мерца, который пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

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    6 июня 2025, 02:47 • Новости дня
    Маск выложил в Х репортаж MSNBC о визите Эпштейна на вечеринку Трампа

    «Горячая штучка»: Маск выложил видео о визите Эпштейна на вечеринку Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Предприниматель Илон Маск выложил репортаж телекомпании MSNBC за 1992 год о том, как нынешний глава Белого дома устраивал вечеринки в Мар-а-Лаго с участием таких гостей, как Джефри Эпштейн.

    Продолжая серию постов против президента США Дональда Трампа бывший глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск выложил репортаж за 1992 год о том, как еще только бизнесмен Трамп проводит время в резиденции Мар-а-Лаго. Этот пост Маск сопроводил смайлом, изображающим человечка с поднятой бровью.

    На видео вечеринка со множеством ярко одетых танцующих девушек, в дом приходят гости, среди них – финансист Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними. Журналист в репортаже сумел обращает внимание на то, что Трамп уделяет ему особое внимание, когда говорит ему что-то на ухо.

    «Будущий президент так и тает от чир-лидерш», – говорит закадровый голос корреспондента MSNBC.

    Описывая Трампа в компании мужчин, журналист говорит, что будущему президенту нравится смотреть на танцы девушек, обсуждать их.

    «Смотри-ка вон на ту, она горячая штучка», – озвучивает корреспондент слова Трампа.

    Напомним, в четверг Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла»), чтобы не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

    Трамп на это выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском. Он также предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

    Тогда Маск заявил, что SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon и раскрыл, почему дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не обнародовано – все потому, что в нем фигурирует Трамп, а позже выложил видео о визите Эпштейна на вечеринку Трампа.

    При этом Трамп в Truth Social объяснил, что происходит с Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой президент США отобрал у него лицензию на электромобили.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стивен Бэннон, бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США, заявил, что рекомендует президенту страны начать несколько расследований в отношении самого богатого человека в мире.

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    6 июня 2025, 05:21 • Новости дня
    Маск передумал выводить корабли Dragon из эксплуатации

    Маск на призыв подписчицы «остыть» пообещал оставить корабли Dragon в работе

    Маск передумал выводить корабли Dragon из эксплуатации
    @ Molly Riley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предприниматель Илон Маск через несколько часов после заявления о выводе космических кораблей Dragon из эксплуатации написал, что не будет этого делать в ответ на реплику подписчицы.

    Одна из подписчиц Илона Маска в соцсети Х прокомментировала пост предпринимателя о выводе космических кораблей Dragon из эксплуатации в ответ на слова президента США Дональда Трампа, что прекращение субсидий и контрактов  госкомпаниям Маска сократит дефицит бюджета лучше любого закона.

    «Жаль, что так получилось. Вы оба выше этого. Остыньте и сделайте шаг назад на пару дней», – написала подписчица с ником Fab25june.

    «Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации», – ответил ей Маск.

    Напомним, в четверг Маск раскритиковал налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла»), чтобы не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

    Трамп на это выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском. Он также предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

    Тогда Маск заявил, что SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon и раскрыл, почему дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не обнародовано – все потому, что в нем фигурирует Трамп, а позже выложил видео о визите Эпштейна на вечеринку Трампа.

    При этом Трамп в Truth Social объяснил, что происходит с Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой президент США отобрал у него лицензию на электромобили.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стивен Бэннон, бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США, заявил, что рекомендует президенту страны начать несколько расследований в отношении самого богатого человека в мире.

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    6 июня 2025, 10:41 • Новости дня
    Аxios: Трамп и Маск перешли к примирительной риторике после перепалки
    Аxios: Трамп и Маск перешли к примирительной риторике после перепалки
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп и глава Tesla Илон Маск перешли к более примирительной риторике после резкой перепалки в социальных сетях, пишет Аxios.

    Разногласия между Дональдом Трампом и Илоном Маском начали стихать после того, как ранее в четверг они устроили публичную перепалку, передает Аxios.

    По сведениям издания, в Белом доме решили организовать телефонный разговор между Трампом и Маском, который намечен на пятницу. Сам Трамп отметил, что готов к диалогу, если это поможет снизить напряженность.

    Конфликт начался с того, что Маск раскритиковал налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла»), чтобы не допустить подписания  законопроекта о сокращении федеральных расходов.

    В ответ Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском и предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска. После этого Маск заявил, что SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon.

    Затем Маск начал серию публикаций против главы Белого дома. Трамп заявил, что Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума.

    Зарубежные СМИ подсчитали, что конфликт с Маском лишил Трампа более 1 млрд долларов. Маск потерял 27 млрд долларов на фоне конфликта с Трампом.

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    6 июня 2025, 01:18 • Новости дня
    МУС назвал санкции США попыткой подорвать независимость суда

    Суд в Гааге заявил о давлении США на международную судебную систему

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный уголовный суд (МУС) прокомментировал введение Америкой санкций против своих судей, указав на риск для независимости всей организации.

    Международный уголовный суд (МУС) выпустил заявление в ответ на объявление американских санкций против четырех своих судей, сказано в заявлении на сайте МУС.

    «Эти меры являются явной попыткой подорвать независимость международного судебного учреждения, которое действует в соответствии с мандатом 125 государств-участников со всех уголков земного шара», – говорится в документе.

    МУС считает, что обеспечивает справедливость миллионам жертв тяжких преступлений, строго соблюдая Римский статут и принципы справедливости.

    «Эти санкции направлены не только против определенных лиц, но и против всех тех, кто поддерживает Суд, включая граждан и юридические лица государств-участников. Они направлены против невинных жертв во всех ситуациях, рассматриваемых Судом», – ответила организация на американские санкции.

    Там добавили, что своими санкциями США выступили против верховенства права, мира, безопасности и предотвращения самых тяжких преступлений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда, сославшись на политизацию деятельности организации и злоупотребление полномочиями.

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    6 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Телефонный разговор Трампа и Маска не состоялся

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск не провели телефонный разговор, несмотря на сообщения о его подготовке.

    Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска в пятницу не был запланирован, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер и источник в Белом доме.

    Ранее газета Politico сообщала, что советники Трампа собирались организовать звонок для обсуждения мирного соглашения. Однако агентство Рейтер уточнило, что проведение такого звонка не входит в планы Белого дома.

    В четверг между Трампом и Маском произошла публичная перепалка из-за законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск назвал инициативу «отвратительной мерзостью» и призвал отказаться от нее. В ответ Трамп выразил разочарование в Маске, напомнив о своей поддержке предпринимателя. Маск же заявил, что именно он поспособствовал победе Трампа на выборах и успеху республиканцев в Конгрессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что ситуация между Илоном Маском и Дональдом Трампом может быть попыткой спровоцировать президента США начать репрессии внутри собственной команды.

    Москва отказалась комментировать противоречия между Трампом и Маском, подчеркивая, что это внутренние дела Соединенных Штатов. Дональд Трамп назвал Илона Маска сумасшедшим, а их конфликт в соцсетях указал на эмоциональные проблемы у обоих.

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    6 июня 2025, 08:53 • Новости дня
    NBC сообщил о страхе республиканцев стать врагами Маска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Телеканал NBC рассказал о растущих опасениях среди республиканцев США из-за противостояния между Дональдом Трампом и Илоном Маском.

    Республиканцы опасаются, что конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском может привести к тому, что миллиардер станет их опасным соперником, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал NBC. Конгрессмены тревожатся за свои места в парламенте, ожидая, что Маск может сместить их на промежуточных выборах в 2026 году.

    Советник Маска заявил NBC: «Ему (Маску) плевать на республиканцев… Он их уничтожит, он это сделает... Я имею в виду, мы уже знаем, что республиканцы потеряют Палату представителей…». По его словам, Маск не намерен вкладывать сто миллионов долларов в комитеты, связанные с Трампом, и может передать эти средства демократам.

    NBC отмечает, что среди республиканских законодателей и активистов растет понимание опасности одновременно ссориться и с Трампом, и с Маском. Конгрессмен Дон Бэйкон заявил: «Я держусь от этого подальше. В Книге Притчей есть хороший стих: «Не встревай в чужие ссоры». Я не буду вмешиваться в эту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприниматель Илон Маск заявил, что не будет выводить из эксплуатации космические корабли Dragon после разъяснения своей позиции подписчикам в соцсетях. Маск разместил в социальной сети репортаж телеканала MSNBC о визите Эпштейна на вечеринку Дональда Трампа. Он также сделал репост с призывом к импичменту президента США и выразил поддержку этой инициативе.

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    6 июня 2025, 09:37 • Новости дня
    Конфликт с Маском лишил Трампа более 1 млрд долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп за один день понес серьезные финансовые потери на фоне разногласий с бизнесменом Илоном Маском, которые отразились на стоимости его активов, пишет портал Axios.

    По данным издания, акции Trump Media & Technology Group подешевели на 8%, что стоило Трампу 202 млн долларов, передает ТАСС.

    Дополнительно стоимость мемкоина, связанного с Трампом, снизилась на 10%, из-за чего его капитал уменьшился примерно на 900 млн долларов.

    Ранее Маск раскритиковал налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла»), чтобы не допустить подписания  законопроекта о сокращении федеральных расходов.

    В ответ Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском и предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска.

    После этого Маск заявил, что SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon, а позже выложил видео о визите Эпштейна на вечеринку Трампа.

    Телеканал NBC рассказал о растущих опасениях среди республиканцев США из-за противостояния между Трампом и Маском.

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