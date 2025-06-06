Подполье заявило о поражении объектов ПВО Киева

Tекст: Мария Иванова

Силы и объекты противовоздушной обороны были поражены ударами в ряде областей Украины, а также система ПВО в районе Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По его данным, удары были нанесены в ночь на пятницу и затронули силы ПВО в Сумской области, а также объекты ПВО в пригородах Львова, Винницы, Днепропетровска и в городе Светловодск Кировоградской области.

Лебедев сообщил, что «серия ударов» пришлась по Киеву и его пригородам, были поражены узлы связи, бункер в направлении Жуляны, завод, связанный с изготовлением двигателей для реактивных систем залпового огня, а также система ПВО. Кроме того, в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях, по его словам, были поражены склады боеприпасов, а в Сумской области – склады горюче-смазочных материалов и техники ВСУ.

Также, по данным Лебедева, удары были нанесены по пунктам временной дислокации с иностранными наемниками в Харьковской и Тернопольской областях. В Житомирской области пострадали военные объекты и тренировочный лагерь ВСУ. По словам координатора подполья, в Харькове было зафиксировано четыре удара, а в Тернопольской области сообщается о поражении склада техники и штаба противника с присутствием иностранных военных.

Удары по позициям ВСУ были нанесены на подконтрольной Киеву части Запорожской области, в ДНР, а также в Сумской области. В Черниговской области зафиксировано поражение резервов противника и пункта в бывшем месте сбора резервистов. В Броварах, как отмечается, удар пришелся по пункту сбора ВСУ, прошедших подготовку в Европе, а в пригороде Хмельницкого – по лагерю добровольческого подразделения.

Волынская область также подверглась атакам: Лебедев отметил удары по военным объектам, включая военную часть в Луцке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 2 тыс. квартир на левом берегу Киева остались без электричества.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в результате ночного удара в Одесской области поражено подразделение, в составе которого находились до 50 украинских военных и французских наемников.