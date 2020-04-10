Ученый развеял популярный миф о передаче коронавируса

Коронавирус не передается через еду, и опасения заразиться при заказе продуктов из магазина излишни, заявил сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич.

По его словам, коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция не размножается на еде, передает РИА «Новости» со ссылкой на MedicalXpress.

Специалист уточнил, что вирусы не размножаются на поверхностях, они нуждаются в живом хозяине.

При этом он предупредил, что коронавирус можно подхватить в супермаркете. Чтобы этого не произошло, Санджа посоветовал держать социальную дистанцию два метра и обрабатывать руки антисептиками. Приобретенные овощи и фрукты следует тщательно мыть.

Также Санджа отметил, что не стоит бояться заказывать готовую еду с доставкой из магазинов. В настоящий момент нет информации о случаях передачи коронавируса через службы доставки из магазинов или ресторанов, подчеркнул эксперт.

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