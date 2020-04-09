Доктор Комаровский развеял популярный миф о масках

Врач и телеведущий Евгений Комаровский высказал свое мнение о многоразовых черных масках, которые оснащены угольными фильтрами.

Производители уверяют, что они обладают противовирусным эффектом и их можно использовать в течение двух месяцев, а также можно стирать. Однако, по мнению Комаровского, такие маски никак не защищают от коронавируса.

«Маски с любыми фильтрами – это чистой воды развод», – подчеркнул Комаровский в видео на своем YouTube-канале.

Ранее врач уже высказывался о том, что медицинские маски не защищают от заражения здоровых людей, они нужны для предотвращения распространения вируса от заболевших.

Накануне врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова заявила, что многие советы по защите от коронавируса, которые распространены в Сети, могут быть опасными. Например, защитные маски из бумажных полотенец.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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