Россиян предостерегли от опасных советов по защите от коронавируса

Многие советы по защите от коронавируса, которые распространены в Сети, могут быть опасными, заявила врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова.

Как рассказала Блинова в беседе с «Российской газетой», не следует доверять видеороликам, в которых учат делать защитную маску из бумажных полотенец. Она пояснила, что от заражения коронавирусной инфекцией спасти может только респиратор, а медицинская маска помогает только как барьер, чтобы не заразить окружающих.

Кроме того, бессмысленной оказалась и обработка маски спиртовой настойкой прополиса, поскольку от заражения через дыхательные пути он не защитит.

Блинова призвала людей ни в коем случае не пить перекись водорода «для повышения иммунитета», поскольку это может нанести серьезный вред организму.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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