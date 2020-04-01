Всех обратившихся с ОРВИ пациентов старше 65 лет решили тестировать на COVID-19

Главный санитарный врач России Анна Попова получила губернаторам обеспечить обязательное тестирование на коронавирус всем людям старше 65 лет, обратившимся за медпомощью с симптомами ОРВИ.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Высшим должностным лицам субъектов России: обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц: старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания», – указывается в документе.

Также Роспотребнадзор поручил обеспечить обязательную изоляцию всех вернувшихся в Россию граждан сроком на две недели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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