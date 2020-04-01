Всех прибывших в Россию поручено изолировать на 14 дней

Роспотребнадзор поручил обеспечить обязательную изоляцию всех вернувшихся в Россию граждан сроком на две недели, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в РФ, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия», – передает ТАСС текст документа.

Кроме того, Роспотребнадзор обязал регионы проводить тестирование на наличие коронавируса нового типа всех вернувшихся в страну с признаками респираторных заболеваний, а также лиц старше 65 лет с подобными симптомами.

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В России за последние сутки выявлено 500 новых случая коронавируса. В общей сложности в стране зарегистрировано 2337 случаев. Выздоровел 121 человек.

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