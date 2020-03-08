Армия Сирии нашла у боевиков в Идлибе американское и турецкое оружие

Сирийская армия показала большое количество различного оружия и боеприпасов, которые она конфисковала в ходе военных операций против террористических организаций в Идлибе.

В частности, военные обнаружили множество разнообразной артиллерии, бронетехники, американских противотанковых ракет TOW, пусковых установок, пулеметов и устройств связи, передает ФАН.

Арсенал включал в себя большое количество боеприпасов для различных видов оружия, в дополнение к оборудованию, принадлежащему организации «Белых касок», связанной с террористами.

Большая часть оружия и боеприпасов произведена в США, Турции и Европе.

Ранее сирийские военные обнаружили в городе Саракиб в Идлибе химические отравляющие вещества, которые говорят о попытке проведения террористами провокации.

Также в воскресенье сирийская армия открыла ответный огонь по боевикам в Идлибе. Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что незаконные бандформирования нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации и возобновили обстрел населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.

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