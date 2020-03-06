От коронавируса в Италии за сутки умерли почти 50 человек

В Италии за сутки от коронавируса скончались 49 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

«Выздоровевших за сутки стало больше на 109, теперь их у нас 523. Число жертв за сегодня – 49», – заявил Борелли, передает РИА «Новости».

Таким образом, число смертельных исходов в стране достигло 197 случаев. Возраст скончавшихся – от 62 до 95 лет, у всех были проблемы со здоровьем.

Общее число зараженных, включая погибших и выздоровевших. достигло 4636 человек.

В пятницу посольство Италии в России в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендовало своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды.

На портале мэра столицы появился официальный источник информации по коронавирусу в Москве.