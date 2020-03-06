Стоимость депозитарных расписок TCS Group рухнула на заявлении Тинькова о лейкемии

Цена на депозитарные расписки TCS Group в ходе торгов на Мосбирже снизилась на 20,5% после заявления совладельца компании Олега Тинькова об острой формы лейкемии у него.

Цена на Мосбирже на расписку снизилась до 1 тыс.179 рублей, в то же время стоимость депозитарных расписок TCS Group на на Лондонской фондовой бирже упала на 18,8% – до 17,9 долларов за бумагу, передает ТАСС.

К 18.07 мск бумаги TCS падают в цене на 25,78%, до 1090 рублей – исторического минимума на Московской бирже.

В пятницу бизнесмен Олег Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии.

Минюст США обвинил Тинькова в том, что российский бизнесмен якобы предоставил заведомо ложные сведения о своих активах.

На прошлой неделе сообщалось, что Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США, бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание.