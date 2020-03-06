США обвинили Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Минюст США обвинил Олега Тинькова в том, что российский бизнесмен якобы предоставил заведомо ложные сведения о своих активах.

В сообщении ведомства говорится, что Тиньков, отказываясь от гражданства США, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере 1 млрд долларов». Ему инкриминируется «мошенничество с налогами», передает ТАСС.

Раскрыто обвинительное заключение, поданное в американский суд еще осенью. В документе сообщается, что в 1996 году Тиньков стал «натурализованным гражданином США».

25 октября 2013 года его фирма TCS провела первичное публичное размещение на Лондонской фондовой бирже. К 27 октября суммарные активы оценивались в 1 млрд долларов. 28 октября он отказался от гражданства США.

При этом он указал активы только на 300 тыс. долларов. В налоговой декларации за 2013 год он якобы указал, что получил доходы в размере около 205 тыс. долларов.

Тинькова обвинили в том, что он представил заведомо ложную налоговую декларацию и привел неверную информацию в документах, касающихся отказа от гражданства. По каждому из двух пунктов ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф. Поводом для ареста в Лондоне стала подача ложной налоговой декларации.