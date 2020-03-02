Тиньков решил остаться в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США

Основатель и акционер TCS Group Олег Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США, бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание, говорится в сообщении группы «Тинькофф».

«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобожденным под залог после выдачи ордера на его задержание. Господин Тиньков сообщил нам, что команда его юристов работает над максимально быстрым решением этой проблемы», – передает РИА «Новости» сообщение группы.

Напомним, в пятницу налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира Олега Тинькова, однако ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы «Тинькофф».