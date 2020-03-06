Американские СМИ нашли «доказательства» поддержки Сандерса Россией

Американские СМИ утверждают, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты, якобы получил гораздо больше позитивных отзывов от российских СМИ, чем другие претенденты.

К такому выводу пришло издание Newsweek после изучения результатов анализа, проведенного Институтом исследований внешней политики.

Специалисты проанализировали 3897 материалов агентств Sputnik и RT, опубликованных с 1 января 2019 года по 2 марта 2020 года, и пришли к выводу, что потенциальные кандидаты на пост президента США упоминались 5082 раза. Наиболее количество упоминаний касается действующего американского лидера Дональда Трампа (3160). Следом идет бывший вице-президент США Джо Байден, претендующего на роль кандидата от Демократической партии (812 упоминания). Третье место по отзывам получил Сандерс – 455 упоминаний.

При этом уточняется, что именно Сандерса российские журналисты якобы упоминали в позитивном ключе чаще всего: таких сообщений было около 21%. О Трампе говорилось в 17% материалов. Байден оценивается положительно только в 3% публикаций.

Что касается негативной оценки, Байден упоминался в 40% случаев, а Сандерс – в 16%. О Трампе в негативном ключе говорилось в 25%, еще 58% сообщений с его упоминанием были нейтральными.

Как отмечает представитель института Клинт Уоттс, поддержка Сандерса среди российских СМИ начала фиксироваться наиболее активно в последние 30-45 дней. По его словам, такая же ситуация наблюдалась во время предвыборной гонки 2016 года, когда Сандерс боролся на праймериз с Хиллари Клинтон.

Ранее Сандерс похвалился налаживанием связей между США и СССР в 1980-х годах.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что за пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля».