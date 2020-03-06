Сандерс похвалился налаживанием связей между США и СССР в 1980-х годах

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах американского президента, заявил, что горд своим вкладом в налаживание отношений между СССР и США в конце 80-х годов прошлого столетия.

Об этом сказано в заявлении штаба Сандерса, текст которого опубликовала газета The New York Times.

В публикации речь идет об усилиях Сандерса по налаживанию контактов между городом Берлингтон (штат Вермонт), мэром которого он являлся в тот момент, и Ярославлем. В статье говорится, что благодаря установлению побратимских отношений между этими двумя городами Сандерс рассчитывал способствовать окончанию холодной войны и снижению напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС.

Автор статьи ссылается на находящиеся в открытом доступе записи из Государственного архива Ярославской области, в которых содержатся данные переписки и стенограммы телефонных разговоров Сандерса с руководством Ярославля и сотрудниками советского посольства в Вашингтоне, планы его поездки в СССР в июне 1988 года и ответного визита советской делегации в США. В том же году Ярославль и Берлингтон официально стали городами-побратимами.

«Мэр Сандерс был горд присоединиться к десяткам американских городов, которые стремились положить конец холодной войне с помощью программы городов-побратимов, которую поддерживал сам президент [Рональд] Рейган», – приводится в статье заявление представителя предвыборного штаба Сандерса Майка Каски.

По его словам, обмены между Берлингтоном и Ярославлем «подтверждают дальновидность Сандерса». «Встречаясь лицом к лицу, мы в состоянии ломать барьеры и стереотипы, которые существуют между людьми и правительствами», – подчеркнул он.

В США на фоне предвыборной кампании звучат обвинения в адрес Сандерса в якобы имеющихся связях с Россией.

Посольство России в Вашингтоне заявляло, что антироссийские заявления участников предвыборной кампании в США «привели к беспрецедентной деградации двусторонних отношений».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что за пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля».

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