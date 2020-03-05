Асад пригрозил применить силу в случае невыхода американцев и турков из Сирии

Если американцы и турки не уйдут из Сирии в результате переговоров, сирийцы применят силу, заявил президент САР Башар Асад.

«Национальный и конституционный долг государства – поддержать любое сопротивление оккупантам. И я убежден, что наступит время, когда на стороне оккупантов не останется никого. Народ восстанет против американской оккупации. И у них не будет возможности остаться ни ради нефти, ни ради поддержки террористов, таких как ИГИЛ* и «Джебхат Ан-Нусра» (запрещены в России), ни ради чего-либо другого», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что то же самое касается и турок.

«Мы не забываем о турках, которые оккупируют северную часть сирийской территории. Если они не уйдут в результате политических переговоров, их надо будет выдворить силой. И это мы будем делать. Это тоже наш национальный долг, как сирийцев», – подчеркнул Асад.

Он добавил, что сирийские власти готовы предложить амнистию представителям оппозиции – за исключением командиров террористов и участников массовых убийств.

Асад заявил, что сирийские власти готовы восстановить разорванные в 2012 году отношения с Турцией, если президент Эрдоган прекратит поддержку террористов. По словам Асада, за последние два года состоялись встречи между сирийскими и турецкими представителями спецслужб, передает РИА «Новости».

«Наша общая с Россией цель – устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию», – заявил президент Сирии.

Он добавил, что к этому результату не удается прийти, пока Эрдоган «поддерживает террористов».

«Необходимо избавиться от поддержки террористов, тогда ситуация вернется», – отметил сирийский лидер.

Асад подчеркнул, что между народами вражды нет, а напряженность связана с политическими интересами. Сейчас, заявил президент САР, Турция использует беженцев для шантажа Европы.

Говоря о курдах, Асад заявил, что диалог с ними на северо-востоке Сирии невозможен, пока они не порвут с американцами.

«Мы контактируем политическим группировками курдов, находящимися на севере Сирии. Но проблема в том, что некоторые эти группировки, не все, работают в интересах властей США. Проблема в настоящее время – это взаимодействие с американцами. Поэтому нельзя достичь каких-либо результатов в диалоге с ними, при том, что мы встречались тысячи раз», – сказал он.

По словам президента САР, присутствие военной базы в Сирии направлено на создание военного баланса в регионе. Несколько иностранных компаний нашли возможности инвестировать в Сирию в обход западных санкций.

Ранее в Кремле завершились переговоры между президентами России и Турции. Путин заявил о достижении договоренности по урегулированию в Идлибе. Эрдоган сообщил, что была достигнута договоренность о введении режима прекращения огня в Идлибе с 00.00 пятницы. Кроме того, с 15 марта Россия и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 (Дамаск – Алеппо) в Сирии.