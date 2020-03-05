Россия и Турция договорились вместе патрулировать трассу Дамаск – Алеппо

С 15 марта Россия и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 (Дамаск – Алеппо) в Сирии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«15 марта 2020 года начать совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4 от населенного пункта Трумба, два километра западнее Саракиба, до населенного пункта Айн эль-Хабр», – говорится в согласованном документе.

Лавров также сообщил, что Россия и Турция создадут коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М-4 в Сирии, передает РИА «Новости».

«Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны Российской Федерации и Турецкой Республики в течение семи дней», – указывается в заявлении по итогам переговоров.

В заявлении говорится, что Россия и Турция подтверждают приверженность суверенитету Сирии, передает ТАСС.

Отмечается, что Россия и Турция согласны, что сирийский конфликт не имеет военного решения. Кроме того, стороны отмечают решимость бороться со всеми проявлениями терроризма, он не может быть оправдан под каким-либо предлогом.

Ранее в Кремле завершились переговоры между президентами России и Турции. Путин заявил о достижении договоренности по урегулированию в Идлибе. Эрдоган сообщил, что на встрече с Путиным они договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе с 00.00 пятницы.

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