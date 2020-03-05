Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным они договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе с 00.00 пятницы.

«Мы сегодня проявили волю для урегулирования... Начиная с нуля часов сегодняшней ночи будет введен режим прекращения огня. Для этого будут осуществлены все необходимые шаги», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».

При этом Эрдоган заявил, что Турция оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии.

Турецкий лидер утверждает, что Анкара направила дополнительные силы в Идлиб по согласованию с Россией.

«Для снижения напряженности в Идлибе мы установили там наблюдательные пункты. Эти пункты обязались контролировать лишь режим прекращения огня, а не контролировать поле. Некоторое время мы достигли с Россией соглашения отправить подкрепление для стабилизации региона», – сказал Эрдоган.

Он добавил, что у Турции и России продолжительная история отношений, и Анкара хочет продолжения отношений на основе взаимоуважения.

«В этом году мы отмечаем столетнюю годовщину со дня установления наших дипломатических отношений, и господина Путина мы пригласили по этому случаю в нашу страну», – заявил он.

Ранее в Кремле завершились переговоры между президентами России и Турции. Путин заявил о достижении договоренности по урегулированию в Идлибе.