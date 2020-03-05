Коронавирус снизил спрос на туризм внутри России

Ситуация с новым коронавирусом привела к снижению спроса на туры среди россиян по всем направлениям, включая внутрироссийские, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ломидзе заявила, что из-за коронавируса «страдают все направления, включая Россию». При этом «перспективы пока туманны», передает ТАСС.

По ее словам, туристы «в принципе боятся куда-то ехать, даже по России».

АТОР оценивает ситуацию как беспрецедентную, которая «требует беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний».

Так, например, «общий объем бронирований на всех направлениях в совокупности, включая российские массовые в организованном сегменте – Крым, Краснодарский край – упал точно на 20-25%».

При этом ситуация с коронавирусом пока не грозит уходом с рынка крупнейших туроператоров, однако может повлиять на малые и средние компании.

«Запас прочности существенно больше, чем у малых и средних игроков, особенно тех, которые работают только на один рынок, например, китайский (...) Не могу говорить, сколько компаний закроется, но страдают абсолютно все», – добавила она.

Ранее сообщалось, что коронавирус привел к банкротству британской авиакомпании Flybe, которая является одной из крупнейших региональных авиакомпаний Европы.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что влияние распространения коронавируса на мировую экономику будут гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что темпы роста мировой экономики сократятся относительно предыдущего года, масштабы будут зависеть в том числе от ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, в Китае жертвами вируса стали более 3 тыс. человек.

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