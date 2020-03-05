Коронавирус привел к банкротству британской авиакомпании

Одна из крупнейших региональных авиакомпаний Европы – британская Flybe, осуществлявшая авиарейсы по 150 маршрутам в 85 аэропортов, – передана во внешнее управление. Одной из причин финансового краха в компании назвали коронавирус.

В заявлении Flybe указывается, что «все полеты самолетов компании прекращены, это касается и ее деловых операций в Соединенном Королевстве», передает ТАСС со ссылкой на «Би-би-си».

Отмечается, что под угрозой оказались 2 тыс. рабочих мест.

«Несмотря на все усилия, у нас сейчас нет альтернативы – мы не смогли найти реальное решение проблемы обеспечения финансирования, что позволило бы нам продолжать бизнес», – отметил в письме к сотрудникам генеральный директор авиакомпании Марк Андерсон.

Правительство Великобритании объявило, что поможет сотрудникам компании найти новые рабочие места, и выразило готовность работать с другими авиакомпаниями с целью поддержания авиасообщения на маршрутах, которые обслуживала Flybe.

«Мы тесно сотрудничаем с отраслью, чтобы минимизировать любые нарушения маршрутов, эксплуатируемых Flybe», – заверили власти страны.

Авиакомпания, которая обслуживала пункты назначения от Нормандских островов на юге до Абердина на севере, надеялась на помощь в размере 100 млн фунтов стерлингов (128 млн долларов), однако не смогла получить эту необходимую для дальнейшей работы сумму.

Финансовые проблемы авиаперевозчика усугубило воздействие коронавируса на индустрию туризма.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что влияние распространения коронавируса на мировую экономику будут гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее.

В свою очередь директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что темпы роста мировой экономики сократятся относительно предыдущего года, масштабы будут зависеть в том числе от ситуации с распространением коронавируса.

Между тем в Германии вспышку коронавируса назвали пандемией, а в Калифорнии объявили режим ЧС из-за этого заболевания.

В Китае жертвами вируса стали более 3 тыс. человек.

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