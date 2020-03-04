Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией

Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.

«Ситуация меняется очень быстро. Ясно, что мы еще не достигли пика заболевания», – приводит его слова «Интерфакс».

Глава Минздрава ФРГ добавил, что немецкая система здравоохранения хорошо подготовлена к борьбе с эпидемией. Также правительство страны решило срочно закупить необходимую защитную одежду для больниц.

Шпан признал, что вспышка коронавируса обеспокоила население Германии. Немцы начали закупаться продуктами питания длительного хранения, полки в некоторых супермаркетах опустели.

«Но сегодня они (полки, – прим. ВЗГЛЯД) снова наполнились. Страх и беспокойство – естественные человеческие реакции», – отметил министр.

Ранее в ВОЗ подтверждали, что новый вирус имеет потенциал стать пандемией, также организация повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого».