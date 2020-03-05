Режим ЧС объявили в Калифорнии из-за коронавируса

Власти штата Калифорния объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, количество умерших от него в США растет, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters, число жертв коронавирусной инфекции выросло до 11 человек в среду, тогда были зафиксированы новые случаи заболевания в районах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Первой жертвой коронавируса в Калифорнии стал пожилой человек в округе Плейсер недалеко от Сакраменто, у которого были основные проблемы со здоровьем, и, вероятно, он был инфицирован во время рейса круизного судна между Сан-Франциско и Мексикой в феврале. Это первый случай смерти от коронавируса за пределами штата Вашингтон.

Спустя несколько часов после того, как информация о смерти была обнародована, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение.

«Штат Калифорния задействует все уровни правительства, чтобы помочь выявить случаи заболевания и замедлить распространение этого коронавируса», – заявил Ньюсом.

Ранее в четверг сообщалось, что свыше 3 тыс. человек стали жертвами коронавируса в Китае, в материковой части страны зафиксировано 80 тыс. 409 случаев заражения. 3 тыс. 12 пациентов умерли, еще более 5,5 тыс. находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 52 тыс. 45 человек.

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