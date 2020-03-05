Мишустин утвердил правила ввоза в Россию лекарств для тяжело больных детей

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг сообщил, что утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств.

Мишустин напомнил о сложных ситуациях, когда родители тяжело больных детей самостоятельно покупали незарегистрированные в России лекарства за границей «и были вынуждены идти на нарушение закона».

«Закон, как мы и обещали, мы поправили, 1 марта он вступил в силу, теперь врачи могут назначать такие лекарства для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, и сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны», – приводит его слова ТАСС.

Премьер уточнил, что при выявлении новых больных «врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства».

При этом, продолжил председатель правительства, стоит задача наладить выпуск подобных препаратов в России. Он попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова «контролировать этот вопрос в постоянном режиме».

Ранее Мишустин поручал подготовить документы по ввозу в Россию незарегистрированных препаратов для тяжелых заболеваний. Затем он выделил деньги на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы.