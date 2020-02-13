Мишустин выделил деньги на закупку лекарств для тяжело больных детей

На закупку иностранных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы выделяются дополнительные средства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Он сообщил, что подписал документ, касающийся «достаточно резонансной темы» – дефицита лекарств для лечения детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы.

«К сожалению, мы пока еще не можем обеспечить всех нуждающихся в таким препаратах за счет собственного производства», – приводит его слова ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто – их жизнь. По его словам, родители, чтобы помочь своим детям, готовы буквально на все вплоть до нарушения законов. «Здесь мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором», – подчеркнул премьер-министр.

Он сообщил, что правительство выделяет необходимую сумму на приобретение лекарственных препаратов, которые нужны больным детям по жизненным показаниям.

Ранее Мишустин поручал к четвергу, 13 февраля, подготовить документы по ввозу в Россию незарегистрированных препаратов для тяжелых заболеваний.