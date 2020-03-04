В ОП заявили об обрушившемся на россиян потоке лживых сообщений о коронавирусе

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призывает тщательно проверять любые сообщения о коронавирусе из-за участившихся фактов распространения фейковой информации на эту тему.

Так, 2 марта в социальных сетях появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка просит «максимально распространить информацию о том, что в Москве 20 тыс. заболевших коронавирусом».

Александр Малькевич заверил, что указанная информация является фейком. «Во-первых, независимые источники приводят данные о том, что в России зарегистрированы считаные случаи заражения коронавирусом. Так, ресурс «Коронавирус-мониторинг» сообщает о том, что в нашей стране за все время зафиксировано шесть случаев коронавируса», – пояснил общественник, слова которого приводятся на сайте ОП.

Во-вторых, по его словам, сейчас снова все происходит по аналогии с «Зимней вишней», когда украинский пранкер Вольнов пустил в российских соцсетях информацию о «более 300 погибших».

В-третьих, фейк активно тиражируется в соцсетях в разных городах страны с примерно одинаковыми формулировками. «И что еще важно – российские специалисты в области IT-безопасности уже заявили, что благодаря использованию технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения», – считает он.

По словам Малькевича, раньше изготовители фейков играли на эмоциях людей из регионов, теперь страх и панику пытаются нагнать среди жителей столицы.

«К сожалению, реки лжи не сокращаются. Подобные фейки запускают уже не первый раз. С января этого года в соцсетях и новых медиа на россиян обрушился большой поток лживых сообщений на фоне коронавируса. Так, в регионах распространялись слухи о том, что «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей», «официальные источники сообщают о сотнях погибших»; позже люди пытались продвигать свой бизнес – кто-то рекламировал наращивание ресниц, другие пытались увеличить продажи алкоголя. Главное – это все якобы поможет защититься от страшной болезни», – заявил глава комиссии ОП РФ по СМИ.

Он призвал не верить вбросам, которые ежедневно плодят службы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в России. «Наша задача – выводить их на чистую воду и рассказывать правду», – резюмировал член ОП РФ.

Специалисты Group-IB рассказали, что в основном информационная атака проводится через ботов в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. «Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном это родительские группы в мессенджерах при детских садах, школах, на женскую аудиторию в сети, форумы мам и так далее», – заявили в Group-IB.

По состоянию на 2 марта зафиксировано более 12 тыс. постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Предположительно цель данных провокационных действий — усиление панических настроений среди москвичей.

5 марта в Общественной палате РФ состоится расширенное заседание рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей сети Интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета, в ходе которого эксперты детально разберут кампанию фейковых вбросов по теме коронавируса в России и в целом в мире.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что, по данным ФСБ, из-за границы идут информационные «вбросы» по коронавирусу с целью посеять панику среди российского населения. Позже стало известно, что в Москве задержаны несколько подозреваемых в распространении в Сети фейков о вспышке коронавируса.