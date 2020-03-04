Путин заявил о «вбросах» по коронавирусу из-за границы

По данным ФСБ, из-за границы идут информационные «вбросы» по коронавирусу с целью посеять панику среди населения, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна – посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно – своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент добавил, что в России пока «ничего критического» не происходит.

«Но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную работу наладить», – сказал Путин.

На совещании он попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о ситуации с коронавирусом. Президент заметил, что в мире заболели уже 93 тыс. человек, в том числе в Китае, Южной Корее, Италии, Иране.

«Мы с вами договорились, что создадим соответствующую структуру, комиссию, которая будет этим заниматься, в штабном режиме работать по этой теме, как организована работа и какова ситуация у нас в России на этот день», – обратился он к Голиковой.

Вице-премьер, в свою очередь, рассказала, что состояние трех больных коронавирусом, которые эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Два гражданина Китая, которые заболели в Забайкальском крае и Тюменской области, выздоровели.

«В настоящее время в федеральном государственном научном центре «Вектор», который находится в Новосибирской области, идет разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам. У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов», – передает слова Голиковой ТАСС.

В воскресенье Путин заявил, что в России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, и ситуация находится под контролем.

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