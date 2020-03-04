Задержаны подозреваемые в распространении фейков о коронавирусе

В Москве задержаны несколько подозреваемых в распространении в Сети фейков о вспышке коронавируса, ведется доследственная проверка, сообщил источник в правоохранительных органах.

Следствие также собирается принять меры по удалению фейков, передает «Интерфакс».

2 марта компания Group-IB сообщила, что выявила более 9,5 тыс. постов, репостов и иных публикаций с голосовым сообщением, в котором утверждается, что власти якобы скрывают данные о массовом заражении москвичей.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что, по данным ФСБ, из-за границы идут информационные «вбросы» по коронавирусу с целью посеять панику среди российского населения.

До этого источник сообщил, что в российских соцсетях и Telegram-каналах начали активно распространяться слухи о тысячах заболевших коронавирусом, информацию о которых якобы «скрывают власти». Акция носит спланированный характер, а ее участники уже вычислены.

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