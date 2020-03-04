Крым снизил цены на отдых в предстоящем сезоне

Стоимость отдыха в Крыму в предстоящем курортном сезоне снижена, на майские праздники снижение в среднем составило 18%, в летний период — в пределах 6%, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

«Снижение стоимости отдыха происходит на этапе раннего бронирования, зафиксированного аналитиками, когда большинство гостиниц предлагают скидки до 20% от стоимости размещения, а также благодаря регулярным акциям на семейный отдых, размещение с детьми, на длительное размещение и другое», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Сравнение проводилось по ценам санаториев, малых отелей, а также прошедших классификацию отелей трех, четырех и пяти звезд с прошлым годом.

В министерстве зафиксировали снижение стоимости на майские праздники в отелях категории пять звезд на 31,8%, а в малых отелях – в пределах 5%. При этом отели уровня трех-четырех звезд оставили цены на уровне прошлого года или снизили их незначительно.

Ранее Крым оказался наиболее «удовлетворяющим» россиян туристическим направлением.

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