Крым оказался наиболее «удовлетворяющим» россиян туристическим направлением

Почти все россияне, которые летом отправились на отдых в Крым, остались довольны отпуском. Об этом рассказал директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

«Мы попытались визуализировать среднестатистического россиянина, который доволен или недоволен своим отдыхом. Среди тех, кто выезжал за пределы своего города или дачи, наиболее удовлетворены своим отдыхом те, кто отдыхал в Крыму – 97%. На втором месте по степени удовлетворенности те, кто отдыхал за рубежом – 94%. На третьем месте - отдохнувшие в Краснодарском крае (90%)», – сказал он «Интерфакс».

Больше всего россиянам в Крыму нравится «красивое чистое море и пляжи (20%), местность – горы, природа (17%), чистота воздуха и теплый климат (14%), а также наличие достопримечательностей и мест для посещения (8%).

«Когда мы говорим о 20% россиян, которых привлекает Крым морем и пляжами, мы имеем в виду людей старших возрастов. Горы и природа привлекают в основном активную молодежь, для которой этот критерий является более существенным. Аргумент «теплый климат» назвали люди пенсионного и предпенсионного возраста. Достопримечательности интересны опять-таки молодежи», – сказал Родин.

По его словам, среди главными причинами, почему туристы могут не поехать в Крым, названы высокие цены (24% респондентов), отсутствие личной финансовой возможности (9%), а также плохой сервис (7%).

Ранее глава региона Сергей Аксенов рассказал, что в 2019 году Крым посетило почти 6 млн туристов.

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