В Севастополе ввели режим самоизоляции для граждан

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о всеобщей самоизоляции населения с 1 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

«В Севастополе с 1 апреля водится режим всеобщей самоизоляции», – сообщается на сайте правительства Севастополя.

Горожанам предписано не покидать места проживания (пребывания), «за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаев следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом».

Разрешено выходить на улицу для приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).

Развожаев уточнил, что 1 апреля будет переходным днем: штрафовать завтра никого не будут, будет вестись разъяснительная работа о мерах контроля и наказания.

Ранее сообщалось, что Крым прекратил автобусное сообщение с другими регионами.

По последним данны, В Крыму и Севастополе зарегистрировано 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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