Крым прекратил автобусное сообщение с другими регионами

Минтранс Крыма внес изменения в режим работы пассажирского транспорта общего пользования с 31 марта по 14 апреля 2020 года, сообщила пресс-служба ведомства республики.

В частности, в Крыму приостановлена продажа билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок в направлении Краснодарского края и Севастополя до принятия решения о возобновлении перевозок, передает РИА «Новости»..

При этом перевозки пассажиров по маршрутам междугороднего и пригородного сообщения будут осуществляться в соответствии с установленными графиками движения по фактическому пассажиропотоку.

«Перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения осуществляются: с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 в соответствии с установленными графиками движения. С 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.59 по фактическому пассажиропотоку, с интервалом движения не более 40 минут», – говорится в сообщении.

Одновременно с тем железнодорожный транспорт пригородного и дальнего следования, а также аэропорт «Симферополь» работают в штатном режиме.

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело о заражении коронавирусом.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 2 тыс. 873 человека, из них на самоизоляции – 2 тыс. 801, в стационарах – 62, в обсерваторах – 10 человек. В регионе зарегистрировано 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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