Один из кардиналов Ватикана заразился коронавирусом

Положительный результат теста на заражение коронавирусом выявлен у генерального викария Рима, 66-летнего итальянского кардинала Анджело Де Донатиса, сообщает викариат Рима.

Кардинал госпитализирован в римскую больницу «Джемелли» с температурой, передает ТАСС.

«Общее состояние прелата удовлетворительное, ему прописана антиинфекционная терапия», – сообщил викариат Рима.

Там также отметили, что у кардинала в последнее время не было личных контактов с Папой Римским Франциском, чьи аудиенции ограничены. При этом в понедельник в ходе частной аудиенции кардинал принял премьер-министра Италии Джузеппе Конте, а в воскресенье – мэра Рима Вирджинию Раджи.

В службе печати Святого престола утверждают, что ни один из шести заразившихся коронавирусом в Ватикане не имел контактов с Папой и его ближайшим окружением.

Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило в Италии 100 тыс. человек, из которых более 11,5 тыс. скончались, более 14,6 тыс. излечились.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Ватикане выявили 6 марта. В конце февраля Папа Римский Франциск отменил три групповые аудиенции из-за болезни. Позже стало известно, что тест понтифика на коронавирус дал отрицательный результат.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус стал испытанием добродетели верующих.

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