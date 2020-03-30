Оперштаб уточнил информацию о режиме самоизоляции в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опроверг информацию о продлении режима самоизоляции до 14 апреля.

Согласно сообщению оперштаба в Telegram, появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной.

«Срок режима самоизоляции определяется указом президента России. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома», – говорится в сообщении.

Отмечается, что решения будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации.

Изначально оперштаб сообщил, что режим самоизоляции действует до 14 апреля, однако позже информация в посте поменялась – сообщается, что режим самоизоляции будет действовать в «ближайшее время».

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей. В понедельник такие же ограничения ввели в еще восьми регионах России.

В стране за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Всего в России 1 тыс. 836 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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