Режим самоизоляции в Москве продлили до 14 апреля

Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.

«До какого числа действует карантин? Согласно указу Мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Оперштаб в Telegram поясняет, что запрещены в том числе прогулки, уличные пробежки, занятия спортом на спортплощадках у дома.

Также объясняется, что те, кто живет в Подмосковье, но работает в Москве, могут выехать на работу, так как это разрешено.

Решение о проведении плановых операций должен принимать лечащий врач.

«Все разъяснения по введению режима ограничения передвижений по городу и мер, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который опубликуют на официальном портале mos.ru», – сообщили в операштабе.

Запрещено также ездить к родственникам на такси.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, введя режим самоизоляции в отношении всех жителей города. В понедельник аналогичные указы подписали в еще восьми регионах России.

В стране за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, всего в России заболели 1 тыс. 836 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.