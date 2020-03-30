ЦБ спрогнозировал значительный спад экономической активности в России

В ближайшие месяцы Банк России ожидает временное, но значительное снижение экономической активности в России на фоне распространения коронавируса, сообщил регулятор.

«Распространение пандемии коронавируса и ограничительные меры, принимаемые правительствами как в мире, так и в России, приведут к временному, но значительному снижению экономической активности в течение ближайших месяцев», – сказано в информационно-аналитическом комментарии регулятора, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сроки возвращения экономики в нормальный режим напрямую зависят от смягчения ограничительных мер.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Аналогичные меры действуют и в части регионов, в том числе в Подмосковье, Липецкой, Мурманской, Вологодской, Рязанской, Саратовской, Иркутской и Калининградской областях, а также в Татарстане.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.