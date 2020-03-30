Калининградская область решила перейти на режим самоизоляции

Калининградская область по примеру Москвы с 31 марта переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Мы расширяем по примеру Москвы ограничительные меры. Режим самоизоляции будет введен в регионе с завтрашнего дня. Ровно то же самое, что и в Москве – выходим из дома только в случае необходимости в ближайший продовольственный магазин, аптеку, чтобы выгулять собаку. Ограничений на передвижение личного транспорта не будет, общественный транспорт мы сократили», – передает РИА «Новости» слова Алиханова.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 30 марта обследовано на COVID-19 3719 человек, из них выявлено 11 случаев заражения (два человека выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 1620 человек, в том числе 21 в специальном учреждении «Паруса надежды».

По словам губернатора, троих заболевших планируется выписать из больницы в понедельник. Условно подтверждено заражение коронавирусом у 10 калининградцев, среди них один врач.

«С сожалением могу сказать, что у нас есть случай заражения врача, это не медик, который работал с заболевшими коронавирусом, заражение произошло внутри региона, есть условно подтвержденный анализ одного из врачей», – добавил Алиханов.

Ранее в понедельник оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение о переходе Мурманской области в режим самоизоляции.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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