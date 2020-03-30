Мурманская область перешла на режим самоизоляции

|
30 марта, понедельник | Последнее обновление — 09:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Главврач Коммунарки рассказал о летальных случаях за сутки
Разделы
Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть
Чем отмена крепостного права навредила России
Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса
Пандемия поставила крест на наполеоновских планах Макрона
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Эпидемия отменяет демократию
Артём Бузила, публицист
Главнейший институт демократии – выборы – под угрозой во многих западных странах, от Польши до США. Это такой момент истины: что важнее – демократия сама по себе или все же жизни людей. Подробности...
Они всерьез играют в то, что могут умереть
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Щекотать себе нервы, добавляя адреналина просмотрами апокалиптических фильмов, приятно. Или чувствовать себя героем, затарившись гречкой. Я только что из Донбасса. Там шестой год реальный постапокалипсис. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Власть в мире перешла к врачам
Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз сейчас превратился в подобие большой больницы, где все отделения – инфекционные. В каждом отделении есть свой заведующий, но место главврача в больнице пустует. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойнаПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook